LA BRUKET身體潤膚油系列，提供肌膚優異的滋養功效與細緻質地，將身體護理儀式與宜人的精神感官完美連結。(圖片提供1010HOPE)

LA BRUKET 250 淨化美膚泥，以純淨且饒富趣味的全新身體護理產品及方式，演繹品牌與大地和海洋之間淵遠流長的緊密連結。(圖片提供1010HOPE)

瑞典純淨保養品牌L：a Bruket淨化美膚泥通過COSMOS天然認證，關鍵成分匯集陸地的高嶺土、海洋的自然藻類，完美呼應L：a Bruket根基於瑞典傳統海洋療法的發展脈絡，以及創始於陶藝工作坊的品牌起源。

L：a Bruket 以純淨且饒富趣味的全新身體護理產品及方式，演繹品牌與大地和海洋之間淵遠流長的緊密連結。 L：a Bruket 淨化美膚泥揀選高達99.4％天然成分，通過COSMOS天然認證，淨化同時保濕肌膚，協助恢復舒適的平衡狀態並且柔嫩膚觸。淨化美膚泥吸附並排除堆積於皮膚表面的雜質，釋放長期累積的情緒壓力與慢性疲勞，是一款現代都會生活必備的身體療癒產品。

調和3種天然海藻的配方，賦予淨化美膚泥自然柔和的灰綠色彩與宜人的真實香氣，令人聯想起海藻浴場以及岩岸邊帶有海鹽氣味的愜意氣息。淨化美膚泥以大型鋁管承裝，擠出後塗抹於肌膚上的過程，恣意表達最真實自然的意念，享受有別於常規的微小混亂，結合愉悅、樂趣和保養效率的護膚慶典。

淨化美膚泥適合所有類型肌膚使用， L：a Bruket邀請以倫敦為主要據點的創意團體MARFA，共同探索淨化美膚泥的面貌。此次與L：a Bruket合作，MARFA將陶藝工作坊改造為水療中心，舉辦「clay day」活動邀集朋友們共同探索泥土與身體的關係，藉由塗抹於肌膚的淨化美膚泥，感受產品帶給身體的獨特感官經驗。MARFA透過充滿實驗性格的鏡頭語彙，創造一系列的影像作品。L：A BRUKET 253 彈力潤膚油、252 舒緩潤膚油， 11月於L：A BRUKET新光三越信義A11形象櫃獨家上市。