淡水古蹟博物館推出為淡水量身打造的「光映淡水」系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規劃靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美，所有活動皆免費，但需事先報名，22日中午起在淡水古蹟博物館官網開放報名，額滿為止。

文化局長龔雅雯表示，淡水擁有淡水紅毛城、小白宮及滬尾礮臺等多處古蹟，獨特的山海地理環境結合在地人文，造就淡水特色風貌。這次在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」系列活動，用光影呈現淡水的歷史文化，非常值得一遊。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴說，活動主打的戶外光影廊道，將於12月4日點燈，屆時會在淡水海關碼頭B、C棟倉庫同步開放「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」及「波響—AudioVisual數位音像表演」。

「淡水絕美之境－淡水山河古蹟沉浸式劇場」是運用光影互動，展現淡水山河四季與人文景觀交織之美，開放時間為上午10點至晚上7點，每場體驗時間30分鐘，以20人為限，每日上午9點30分抽上午場次的號碼牌，下午2點抽下午場。

「波響—AudioVisual數位音像表演」則是邀請6組藝術家以淡水山水風光融合古蹟群的文化底蘊，利用影像結合聲音連動演出，藝術家包括黃偉軒X晟SHENG、洪梓倪X__cssss__、都普勒浪潮X林立翔、HH、黃偉及王連晟，將同步在淡水古蹟博物館的臉書及YouTube直播。

此外，也推出「古蹟輕旅行－烏啾埔」，歡迎古蹟愛好者跟著專業導覽員走讀淡水。每場次20人，推薦活動皆需事先報名，22日中午起在淡水古蹟博物館官方網站免費報名，額滿為止。