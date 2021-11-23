亞洲最具影響力的華語電影媒合平台2021金馬創投會議於11月22日起跑。受到疫情影響，今年思科再度以Webex視訊會議系統，支援金馬創投會議展開議程以及活動前聯繫工作，初估從11月22日到24日止，共計有44件電影企劃、19件入選劇集將透過思科Webex進行媒合會議。

金馬創投會議因疫情去年即改採線上進行，2020年金馬創投會議即成功進行了共992場現場與線上會議，並成功媒合多個優秀企劃，如《孤味》、《刻在你心底的名字》、《怪胎》等，均在華語電影市場與國際影展大放異彩，其中思科Webex遠端會議系統扮演了很重要的溝通角色，讓金馬創投會議即使在疫情期間也能無地域限制的進行媒合會議。

今年思科再度以最新的Webex系統支援金馬創投會議，並加入了一些嶄新的功能，例如，My Voice Only是為遠距和共享工作空間而設的新語音強化功能，能夠區分主要和背景說話者。當用戶在Webex選擇My Voice Only功能時，收音便集中於主講者的發言，並刪除房間內其他背景人物的語音。此外，思科Webex的安全功能為金馬創投會議帶來最高等級的安全機密。例如使用者受惠於強化的端對端加密選項，包括透過端對端身份驗證，來增強端對端的加密能力。Webex的即時防止資料遺失方案可用於Messaging系統，能自動阻止和刪除機密訊息。為期3天的金馬創投會議將預計進行1179場現場與線上提案，其中約有339場提案會議將以Webex線上視訊進行。

金馬創投會議總監Christy Wu表示，金馬創投會議竭力推動產業人員與國際接軌，是亞洲最具影響力的華語電影媒合平台。透過創投會議，可以將華語地區優秀的作品企劃成真，並使其在國際發光發熱。今年金馬創投會議入選作品企劃高達63件，為歷年新高，也期待未來可看到這些作品在國際發光發熱。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，金馬獎是華語電影最崇高的指標，Webex解決方案剛好可以在疫情期間為金馬創投會議打造安全、可靠的遠端視訊環境，幫助電影創作者能不受疫情、國家限制，與投資方進行媒合，將優秀作品介紹給全世界，也算是為華語電影界的盛事盡一份心力。