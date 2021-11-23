國旅回溫，為持續為旅人尋找別具特色的「秘境遊程」，台北晶華酒店宣布於12月17日與開發旅行社攜手合作推出「天際秘境野餐假期」住房專案，邀請入住晶華的房客前往台北市中心區離天空最近的高點台北101海拔400公尺的91樓戶外綠地，備妥五星主廚野餐盒，以天光佐餐，體驗有別傳統的「城市野餐」，每人每晚2990元起，入住加購高鐵車票還可享全台最低享6折優惠。

101大樓是台灣地標亦是台北著名觀光景點，一般觀光客可以自由登上觀景台飽覽城市風光，但位於91樓的戶外綠地則是必須經過特殊管道、事先預約才能前往一窺究竟的密秘景點。此次「天際秘境野餐假期」住房專案，就是要邀請房客前往這充滿綠意的戶外開闊空間，在城市的最高點、藍天白雲的陪伴之下，體驗一場高空野餐時光。專案附贈晶華酒店主廚準備的總匯三明治、鬆軟甜香的瑪德蓮、Tree Top蘋果汁以及季節限定甜點--南瓜派所組成的五星野餐籃，現場也安排有專人於89樓觀景台進行導覽，從世界最大、最重的「風阻尼球」認識這偉大的建築工程，另外也將登上101樓，透過居高臨下的景致，體驗專寵與尊榮。

「天際秘境野餐假期」住房專案每房5980元起，入住免費升等至豪華客房，並贈送兩客CNN全台唯一推薦自助式早餐、全台唯一「台北101造型悠遊卡鑰匙圈」、以及CNN評選台北最讚的「晶華常溫清燉/紅燒牛肉麵禮盒(兩入組)」。即日起開始接受訂房。