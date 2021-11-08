台中市第二選區立委補選，林靜儀競選總部主委林佳龍，8日上午表示，若推動罷免的人，自己再出來選就是「輸不起」暗諷顏寬恒；前高雄市新聞局長鄭照新因而在臉書發文，稱這是打臉高雄市長陳其邁，下午台中市議員張家銨回應，不必拿韓國瑜來當擋箭牌。

林佳龍8日上午接受媒體訪問，若國民黨推出顏寬恒出來參選，擔任競選總部主委的你，要如何因應？林佳龍表示，這場選戰是罷免後的補選，尊重每個人參選的權利，如果國民黨推出的人選，把罷免當成選舉延長賽，去罷免對手又跑出來參選，這也坐實了，社會普遍的印象，認為是「輸不起」

針對林佳龍的發言，前高雄市新聞局長鄭照新在臉書發文「邁邁：誰打我？佳龍何苦為難其邁、佳龍奇襲高雄達陣、該不會要選高雄市長吧！是選大烏龍不是搞大烏龍」認為林佳龍「輸不起」的說法，剛好打臉陳其邁。

對於鄭照新的說法，台中市議員張家銨也很快回應，指出韓國瑜之所以被罷免，是韓國瑜當選高雄市長不到一年的時間，就宣布投入2020年總統大選，此舉辜負高雄市民託付。而陳柏惟罷免案則是在當選後的幾天內就開始醞釀，是一場惡意罷免，也是選舉的延長賽。

張家銨表示，關於地方盛傳顏家輸不起的討論，是因為這場罷免是從陳柏惟當選後的幾天就開始醞釀，如今傳出由2020年的敗選一方投入補選，不正坐實罷免陳柏惟就是操作選舉延長賽的手段？這樣的聯想早在地方傳開，實在不必拿韓國瑜來當擋箭牌。