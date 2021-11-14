前高雄市長韓國瑜的兒子韓天，遭網友指控侵占手遊帳密，不過該名網友PO出道歉聲明向韓天致歉。前國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，一紙道歉能平復心靈的創傷與冤屈？政治再噬血，也不能失了做人底線，強調道歉不是公道，大眾的反省才是。

鄭照新指出，為了政治傷害無辜家人，傷害已然造成，道歉又有何用？韓國瑜的兒子韓天，在他的印象中單純老實，就是一個純良的男孩，因為莫須有的照片和姓名被盜，被詐騙集團用來創設帳號。

鄭照新直言，原本是受害者，卻被一群不明就裡，未查證就開槍的低劣政治腦指控困擾不已，說是韓天所為，甚至「要韓市長管好他兒子」，接下來就是一群鋪天蓋地的錯誤媒體報導，以及網路毫不留情的酸言酸語。

鄭照新強調，對一個單純的男孩而言，這是多大的委屈和壓力，如今真相大白又如何？一紙道歉能平復心靈的創傷與冤屈？跟風亂罵的發文者們，又何曾出來表示歉意，未來絕不重蹈覆轍？政治再噬血，也不能失了做人的底線，「韓市長的兒子很自律，造謠者該管好的是你們自己」。