據指揮中心統計，COVID-19疫苗涵蓋率第1劑逾74%、第2劑逾37%，陸委會近期表態待疫情有效控制後擬重啟小三通，指揮中心指揮官陳時中說，第2劑涵蓋率須達6成以上才可能討論開放邊境。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2020年2月10日起，小三通中斷至今，陸委會主委邱太三今天在立法院提到，小三通重啟須由中央流行疫情指揮中心評估，需與金門縣政府洽詢防疫量能。

對此，陳時中下午在疫情記者會中表示，COVID-19疫苗第2劑涵蓋率須達6成以上才可能討論開放邊境，這是基礎值，沒達標都不會啟動新的邊境鬆綁措施，其他考量因素則不是指揮中心所能置喙。

據指揮中心統計，11月6日至7日間COVID-19疫苗接種17萬7334劑，截至目前為止，國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.62%、第2劑37.55%，劑次人口比112.17（劑/每百人）。陳時中坦言，以目前接種狀況，今年底第2劑涵蓋率達8成有困難。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，今天有媒體詢問，美國完整接種疫苗後可免隔離，但台灣對於有無接種疫苗者都一視同仁，對接種疫苗的民眾不公平。陳時中表示，常有人不解為何國內外檢疫不同，邊境管制設定原則本就是入境者染疫比例較國內染疫高，邊境就必須限縮。

另外，有媒體關心春節假期醫療量能全年最低，若期間爆發疫情是否發布3級警戒。陳時中表示，春節期間醫師、護理人員較少，但病房使用量也最少、空出的病房最多，顯示病房供應比較沒問題，現階段已準備應變計畫。