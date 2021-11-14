韓國男偶像金曜漢因參加選秀節目《PRODUCE X 101》，更以國民票選第一名之姿成為男團X1一員出道，儘管在成團沒多久後節目爆出造假黑箱，但他人氣絲毫沒受影響，第一次擔綱主演的作品《學校2021》近期也快要開播；今（14）日金曜漢卻被爆出遭臨時演員傳染，確診新冠肺炎，經紀公司證實後，更表示他早已接種2劑疫苗，沒想到還會遭殃，連帶新劇也宣布延後一周開播。

金曜漢在《PRODUCE X 101》中清新孩子氣形象，深深擄獲萬千少女心，最後更獲得票選第一名，進入出道組，和其他10人以男團X1出道；但不到半年時間，選秀節目被揭露造假黑箱醜聞，官方隨後也公告X1解散，之後才以男團WEi一員再次出道。

雖然選秀節目爆出造假，但金曜漢人氣卻不受影響，國民偶像的形象深植人心，也被欽點為校園電視劇《學校2021》男主角，而且是他第一部戲劇作品，因此從開拍就話題不斷；原本《學校2021》預計在17日首播，但今日卻爆出金曜漢被臨時演員傳染，確診新冠肺炎，所以電視台緊急宣布新劇延後一周播出。

金曜漢經紀公司證實確診消息外，也透露他早在兩周前就已接種完第2劑疫苗，沒想到還會被傳染；韓媒報導指出，電視台方面解釋，劇組在13日接到一名臨演確診新冠的消息，因此所有人馬上進行檢測，不幸的是只有男主角金曜漢被判定陽性，其他人都是陰性。

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