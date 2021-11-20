指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，可混打其他國際認證疫苗，對此綠委高嘉瑜18日表示，應該為施打高端疫苗者要出國須多打其他國際認證疫苗道歉。高嘉瑜19日更在政論節目指出，事實上早在9月時，就已在立法院詢問陳時中如何應應美國入境政策，並超前部署；同台的前立委沈富雄聞言後為高嘉瑜比讚，並指陳時中最大的問題是拉不下臉。

高嘉瑜19日在政論節目《少康戰情室》中表示，9月的時候美國就有公布這樣的政策，當時自己在立法院問陳時中，台灣去美國的人是不是要提前作準備？如果真的要補打第2、第3劑的AZ、莫德納和BNT的話，至少也要間隔一、兩個月。但等到11月再來公布我們的做法，可能已經來不及，因為要出國的人就要提前先打了，「我的意思是說，是不是要提前，超前部署？」

高嘉瑜旁邊的沈富雄聞言後還幫她比了2次讚，高嘉瑜則繼續說，當時陳時中的想法是，到11月時美國政策會改變，高端還是有機會被認可，直到11月確定美國不接受高端後，才緊急公布加打疫苗，但這樣的作法，會讓有些人覺得是不是白打？

高嘉瑜認為，每個人的看法不一樣，「我也承認說賺到了，這是失言，要自己檢討」。但政府還是要說，高端這2劑有沒有保護力？保護力是多少？真相總有一天要水落石出，政府要拿出科學數據告訴人民，不是跟國人說「不然要怎麼辦」。

沈富雄表示，高嘉瑜講得非常好，而陳時中的問題也不大，他的臉拉不下來，但對於國產疫苗和對美國入境政策因應的判斷是錯的，是真的要表示一下歉意。沈富雄直言，美國海關才不在乎你有沒有抗體，他們要的是你打了2真美國認可的疫苗能通關。不管是陳時中犯錯，或上面要求他這麼做，道歉就沒事了，「但為什麼拉不下這個臉？道不了這個歉？」