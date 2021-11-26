北市勞動局為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，每年配合學校開學，辦理失業勞工子女就學費用補助，110學年度第1學期就學費用補助，至9月30日受理申請截止日止，共計受理195件，經初審後，計有134件初審合格、61件不合格，合格率約68.72％。

勞動局長陳信瑜指出，在經歷疫情的衝擊下，影響不少勞工朋友的工作生計，連帶影響眾多家庭的收入來源，可能連孩子學費也籌不出來。臺北市失業勞工子女就學費用補助，即將於今年11月下旬與其他機關的相關補助進行有無重複申請比對及審核，合格者將於今年12月份辦理撥款，希望能減輕失業家庭勞工朋友的重擔。

勞動局指出，申請110學年度第1學期就學費用補助，符合條件者可享補助，子女就讀公立高中職補助5000元，就讀私立高中職補助1萬2000元、就讀公立大專院校補助1萬3600元，就讀私立大專院校補助2萬6000元，為加強對本市弱勢失業家庭之照顧，其中私立大專院校補助額度，相較其他各單位高，期能協助失業勞工解燃眉之急。本補助將於今年11月下旬與其他機關的相關補助進行有無重複申請比對及審核，合格者將於今年12月份辦理撥款。