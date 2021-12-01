電動機車龍頭Gogoro宣布，受惠於地方政府補助加碼、各廠牌相繼推出新款電動機車、祭出具有競爭力的促銷方案、投入高能見度的廣告資源、電動機車能源基礎建設更趨完備等多重因素，11月全台電動機車總掛牌數達11868 輛，創下過去23個月以來單月領牌新高。Gogoro在11月的掛牌數也同步提升達到8722輛，達到2020年以來的最高點，年增率高達50％，在第四季度屢創銷售佳績。

Gogoro指出，11月尤其在六都銷售表現最佳，其中又以台北市年增202.8％最為亮眼，其次為桃園市成長85.7％，新北市也有78.7％的成長。

Gogoo分析，從整體電動機車市場來看，11月 Gogoro與PBGN（Powered by Gogoro Network）電池交換電動機車車款的累計掛牌數共10944 輛（Gogoro 8722輛 + PBGN聯盟夥伴2222輛），月增15.2％；PBGN聯盟夥伴所有品牌的電動機車銷量也全面正向成長，其他非PBGN聯盟品牌的主要電動機車廠商銷量皆較10月萎縮。

Gogoro表示，今年6月起電動機車每個月新領牌數量皆維持穩定成長，尤其於10、11月連續兩個月皆突破1萬輛，為第四季市場帶來絕佳的銷售動能。

Gogoto分析，今年前11月電動機車整體市場，Gogoro與PBGN電池交換電動機車車款累計掛牌數共75558輛，在全年電動機車掛牌數80122 輛中占有率達94.3％，使用充電或是他牌電池交換方案的車款僅占5.7％。