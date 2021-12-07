資本市場持續多頭、經濟景氣看好，金管會7日公布，今年到11月上市共有23家申請掛牌，與目標值20家相比，已達成目標；上櫃則有18家申請，距目標值22家，仍未達標，但櫃買中心向金管會強調預計到年底，應可達成目標，即全年會有45家申請IPO，創近三年新高數字。

證期局副局長蔡麗玲表示，企業申請上市櫃需要時間布局，並會選擇上市櫃時機，需要資金的時間、公司發展布局與客觀環境等，是多方面通盤考量。今年前11月本國企業共有39家申請掛牌，其中上市22家，是近四年新高，上櫃17家；外國企業來台掛牌，到11月則有二家，上市、上櫃各一家。

外國企業來台掛牌部分至少是近六年以來的新低，蔡麗玲表示，外國公司申請家數減少主要是因為疫情緣故，由於承銷商要實地查核，受疫情影響，出入境沒那麼方便，就影響外國企業來台掛牌的規劃與進度。

依據金管會統計，2016年共有67家公司申請IPO，其中本國53家、外國14家，是近六年的新高；2017年有55家，本國有48家，外國7家；2018年則有57家，本國48家，外國9家；2019年則有40家，本國34家，外國6家，蔡麗玲表示，2019年當年的IPO家數有達到設定的目標。

但是2020年金管會規劃上市24家、上櫃25家，合計要提高到52家，但最後只有40家掛牌，上市19家、上櫃21家。

今年金管會設定目標相對保守，全年是45家，其中上市至少要20家、上櫃至少要22家，上市部分到前11月已有23家申請，已超越目標，上櫃18家，估計到年底可達22家，即全年還是可以達到45家的目標。