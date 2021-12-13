區里平安箱內有罐頭、沙拉油、麵條等，市價約500元。（陳慰慈攝）

社團法人中華仁道關懷協會響應「新北市好日子愛心大平台」，今捐贈600箱「區里平安箱」，每箱有罐頭、沙拉油等市價約500元，將提供新北市平溪、貢寮、萬里等12個偏鄉地區、123個，由在地里長評估發放，讓春節期間有急難需求的弱勢民眾也能平安過好年。

新北市社會局長張錦麗說，中華仁道關懷協會自成立11年來協助新北市弱勢家庭急難救助、喪葬費、物資提供，加上2018年和這次平安箱的捐贈，總計近340萬元，幫助無數的受困家庭，感謝協會長年服務不間斷，還到案家訪視關懷。

張錦麗說，新北目前有14個社會福利服務中心，若發現風險家庭，社工會立即訪視評估，弱勢家戶若找不到社福中心，各區公所社會課也有食物銀行可以提供物資，避免流於飢餓。

此外，社會局並於2016年起成立區里平安箱服務，邀集熱心的偏鄉里長一起加入，讓里長能拿著捐贈的平安箱，即時救援跟協助陷入生活困境的家庭，即時把愛送到家，每箱皆有QR code條碼，可追蹤物流，確保物資送到案家。

中華仁道關懷協會理事長何屏東表示，協會2001年7月成立，由各地區善心人士組成，協助弱勢家戶老人、急難救助、獎助學金、喪葬費等，甚至心靈輔導等，今年新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業受到波及，弱勢家戶的經濟生活受到很大衝擊，尤其偏鄉地區資源較為缺乏，為讓弱勢家戶在過年春節期間能獲得即時資源協助，因此今年再度號召會員捐贈區里平安箱，透過社會局和民政系統將愛心傳遞到偏區。