新竹縣峨眉鄉桶柑種植面積有600多公頃，產量占全國4成5，將進入採收期，農會已開放網路訂購，企業及民眾只要透過手機下單，就能享受年底前訂購10箱送1箱、訂25箱以上免運費及有機會得888元農遊券等三大優惠措施，農會希望加強促銷刺激買氣，在2022年1月14日開始出貨。

峨眉鄉長王增忠表示，峨眉鄉是新竹縣農業觀光重鎮，峨眉湖和獅頭山更是熱門的觀光景點，2021也正式躋身30個「台灣經典小鎮3.0」之一，明年1月15和16日將在峨嵋茶莊對面廣場舉辦2022桶柑節，歡迎大家來峨眉鄉體驗橘園採果，品嘗東方美人茶及苦茶油料理。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義特別說明農遊券，指農委會為振興農業商機，推出第二階段農遊券配合「滿千抽獎」活動，從今年10月12日到明年1月底截止。

民眾在指定的國產農漁畜展銷活動、電商平台及實體銷售據點，不含農遊券的單筆消費只要滿1千元，可憑發票或消費憑證上網登錄成功後，即可參加第二階段888元農遊券的抽獎活動。

陳冠義說，今年桶柑成長期間的濕度、溫度適合，天然災害也少，果實長的多很飽滿，口感香甜多汁帶微酸，風味極佳，估計產量將會比去年增加2到3成，年節送禮最佳首選就是，峨眉鄉農會的桶柑禮盒。

公司行號及民眾即日起至12月30預購，就享有買10箱送1箱，另訂購25箱以上，同一地址免收運費，詳情叮上峨眉鄉農會官網、FB官方粉絲專業「峨農魅力購」查詢，或來電峨眉鄉農會03-5800776 洽詢。