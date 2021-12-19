世界神明聯誼會昨天首日共5000多名信眾、14家連續參加9年聯誼會的宮廟神尊到佛館聯誼，場面盛大。（佛光山佛陀紀念館提供／林雅惠高雄傳真）

世界神明聯誼會昨天首日共5000多名信眾、14家連續參加9年聯誼會的宮廟神尊到佛館聯誼，場面盛大。（佛光山佛陀紀念館提供／林雅惠高雄傳真）

世界神明聯誼會邁入第11年，因疫情考量，今年以分流、分時段方式，從原先固定每年12月25日1天，調整為12月19日至25日於佛陀紀念館舉辦，今天首日共5000多名信眾、14家連續參加9年聯誼會的宮廟神尊到佛館聯誼，場面盛大。

「2021世界神明聯誼會」，今年由高雄市政府和中華傳統宗教總會共同主辦，希望透過神佛共同祈福庇佑大家，平安吉祥。

因應全球疫情尚未平息，為維護全民健康安全，中華傳統宗教總會為防疫考量，減少群聚，從原先固定1天，調整為1周於佛陀紀念館舉辦，各地宮廟依其神明指示擇1天前來，延續年年舉辦的神明聯誼會，兼顧防疫，持續凝聚信仰力量，消災除難，讓疫情遠離。

佛光山表示，世界神明聯誼會期間舉辦「防疫新生活祈求國泰民安大家保平安」上供祈福法會，為了讓信眾身心安定，可在佛館大佛平台及玉佛殿領取「平安符」帶回家保平安，此外，設置在榕樹林餐飲區的「吉祥平安齋」供信徒享用。

而今年神明聯誼會連續9年參加的宮廟高達51家，將在佛祖旗上方加上紅彩帶，第10次以上蓋在五色旗上，此外，每日有精彩陣頭表演，還有明華園歌仔戲，及「佛教海線絲綢之路－新媒體藝術特展」，為全球首展360度環形劇場沉浸式體驗等，一同慶祝神明聯誼會。

佛光山表示，開山星雲大師在2011年發起世界神明聯誼會，希望將世界和平的願景，真正透過人與人、人與神、神與神的對話，乃至跨宗教、跨種族的對話來具體實踐。