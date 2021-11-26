中央疫情指揮中心指揮官陳時中未配戴口罩、喝酒嗨歌影片日前流出，因現場還有醫材業者、涉弊醫師，遭疑違反「公務員廉政倫理規範」。廉政署長鄭銘謙24日在立院接受質詢時表示，經行文衛福部政風處調查，該地點是公眾可出入的正當場所，也沒有女陪侍，所以一切尊重衛福部認定。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，不意外；並指曾有民眾向廉政署檢舉，政府回覆沒有任何進一步證據。

針對廉政署長鄭銘謙的說法，藥師林士峰26日在臉書貼文表示，其實對這樣的結果，大家也不要太意外。比如在2019年8月30日，陳時中剛公布完中藥商有條件世襲的法案，9月2日就毫不避嫌的參加「中藥救星」陳時中慶功宴。有民眾向廉政署檢舉，政府回覆如下：此乃正常政策說明而已⋯⋯，沒有任何進一步證據指出，有不法行為。林士峰不禁酸說，「你們可不要太敏感啊⋯⋯就…吃飯而已嘛⋯⋯。」

網友紛紛酸說，「扯！」、「難怪陳時中越來越囂張。」、「有些事，綠色可以，你不行。」、「今天這調查有事，我才會覺得意外。」還有網友質疑說，「廉政署讓嫌疑人說明完就直接講沒有問題，不用調查的嗎？那還要法院幹嘛？」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！