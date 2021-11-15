《鄭亦真辣晚報》

日前流出衛福部長陳時中未戴口罩，飲酒唱歌的影片後，又傳出陳時中在陽明山餐敘的影片。陳時中回應這是「家庭私人聚會」，媒體追問影片的時間，陳時中則未回答。台北智會執行長楊植斗表示，陳時中避重就輕，完全不跟大家指明日期是哪一天，他在指揮疫情方面已經失去所有的信譽。

楊植斗14日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，陳時中真的是私人家庭聚會嗎？尤其是在他的第一支影片出來以後，在敏感時間，第二部影片馬上流出。

楊植斗接著表示，陳時中有義務要說清楚，當初在疫情期間，大家都很小心，不管是在家裡打麻將，或在家裡幫人慶生，有大型聚會的時候，馬上有人投訴，衛生局就查你、罰你錢。那現在陳時中說是家庭聚會，是最近的事嗎？陳時中說記不起時間、日期，你不是曾經在記者會回答，自己的記憶力算是不錯，問他那個場合有沒有抽菸，他說忘記了，楊植斗指出，陳時中說是家庭聚會，他應把日期講出來。

楊植斗說，他不相信是家庭聚會，期待把影片PO出來的人有更多資訊，打臉陳時中，讓他為自己的行為負責。因就算是家庭聚會，陳時中避重就輕，完全不跟大家說明日期是哪一天，在指揮疫情方面已經失去所有的信譽。

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