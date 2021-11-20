王任賢批混打「根本把高端當水」 陳時中：不然要怎樣？讓民眾去美國再被趕回來？

中央流行疫情指揮中心日前開放打過高端疫苗者可混打進口疫苗，解決民眾出國窘境，對於有醫師質疑「把高端當水」，陳時中昨(19日)在記者會中駁，「要不然要怎麼樣呢？就讓民眾拿著高端證明，到美國再被趕回來？」。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中的危機處理0分，並指陳時中心中的想法是「這個決策又不是我做的」，想要趕快離開衛福部長的位子，投入2022的縣市長選舉。

郭正亮19日在中天政論節目《正常發揮》中表示，陳時中已經沒有辦法講道理，因為這是一個困境，但何人卡在這個位子，都不知道怎麼回答。碰到有人在排隊要去美國而且又沒招了，才趕快掰出一個方法讓他們可以出國，至於這些人打完會不會出事，以後再說，可是全世界都沒有這種數據，困境就在這裡。

郭正亮指出，美國落實疫苗護照後，台灣方面幾乎沒有緩衝時間就要提出對策，「這叫沒辦法只好減損」，因此高嘉瑜這時候才會想到要先緩和大家的情緒，所以就是應該要先道歉，並先提出一些概念表示會負責。

至於為何陳時中講不出這些話，郭正亮認為，陳時中可能在想，「這個決策又不是我做的」。郭正亮直言，看到他這些行為，只能從心理學分析，因為一個理性、從政的人，就是要解決問題，但現在陳時中不是，他給別人的感覺就是不斷起衝突，「人家質問你很合理，因為你一直跳針，沒有真正回答問題」。

郭正亮分析，陳時中的個性就是「長官丟給我的，我就執行，結果出了問題長官都不見」，但事實上疫苗相關的決策也不是他一個人做的，因為這整個過程超出他的預料和能力之外，但在這個位子就要負起所有責任，可陳時中不只沒看清，也沒看透，就一直在困境裡周旋。

郭正亮更說，陳時中的危機處理是0分，且在困境中越陷越深。而現在陳時中在想的是他的解脫之日，「我趕快離開把，我想選我的市長，這件事又不是我幹的」，郭正亮分析，陳時中認為，自己很想離開，但卻被被卡在這裡。

郭正亮又說，原本今年7月陳時中就要慢慢淡出，但遇到疫情所以走不掉，一直到10月才安頓下來，現在又冒出這個事情，不過這件事和前面不一樣，這是在考驗政治智慧，但陳時中卻一直在糾結，有人挑戰他就硬回，讓大家更生氣、覺得他沒擔當。展現出沒有政治智慧一面，「人家就會覺得，你這樣能當市長喔？」

郭正亮爆料陳時中早就不想幹了! 傲慢驚語"不然要怎樣" 亮哥狠酸危機處理零分 這樣還想選?