陳時中強調，開放高端混打是為了解決問題，協助民眾出境。（指揮中心提供）

高端疫苗打完兩劑，仍無法入境美國等其他國家，中央流行疫情指揮中心日前開放混打進口疫苗，解決民眾窘境。結果有醫師質疑「把高端當水」，指揮官陳時中今反問「不然要怎樣？等民眾到了美國再被趕回來嗎？」對此，藥師林士峰直呼「訝異」，網友則紛紛痛批陳只會耍嘴皮子、厚顏無恥。

中華民國防疫學會理事長王任賢18日指出，「高端28天就可再打其他國際疫苗，就是把它當水，否定高端，當然就是重打。」被問到「把高端當水」，陳時中18日在記者會上反問：「要不然要怎麼樣？就讓他拿高端證明到美國再被趕回來？我們不可能這樣做。」陳強調，開放混打是為了解決問題，但風險仍有，民眾必須自行評估。

林士峰19日在臉書發文表示，他對陳時中的回應感到「訝異」，因為一個國家級的政策在實施前，就已經有人提出質疑，貿然開放國人施打未經國際認證疫苗，有無法出國的風險，結果我們的指揮官一意孤行，硬是要開放高端疫苗讓國人施打，導致疫苗打進人體內覆水難收、國人的出國需求又須滿足的窘境。

此文獲熱烈迴響，網友紛紛回應：「耍賴耍嘴皮的政誤官！」「『我負責』就是從頭到尾 不必負責的啦」、「跟阿扁一樣: 我就是選上了，不然你要怎樣！」「厚顏無恥」、「這個記者會的回應令我瞠目結舌，像地痞流氓！」。