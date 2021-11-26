桃園警方發現，陳姓女子要匯款時，金融機構察覺有異報警，警方才發現，陳女透過朋友介紹，決定加入博弈平台，即時阻詐成功。（翻攝照片）

桃園市接連2起阻詐案件，桃園、龜山員警獲報，發現陳姓女子準備20萬要投資博弈平台，龜山也有何姓老翁被佯稱好友的陌生人士偽裝重病住院，準備匯款15萬，所幸警方即時阻詐。

桃園警方表示，陳姓女子要匯款時，金融機構察覺有異報警，警方才發現，陳女透過朋友介紹，決定加入博弈平台。因此將全部20萬存款要匯到指定帳戶。警方到場不斷勸說，陳女才相信是詐騙。

另外何姓老翁收到簡訊，陌生人佯裝是何姓老翁好友，假裝以病重住院需要醫藥費需要錢，老翁信以為真，要匯款15萬元。龜山警分局獲報前往，才保住老翁積蓄。