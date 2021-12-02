台中市長盧秀燕今日前往靈堂弔念韓姓警員，慰問家屬，允諾全力協助治喪及撫卹事宜，協助家屬度過難關。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「他是我們的同仁、也是我們的家人」，台中市盧秀燕緊握韓姓警員家屬，表達慰問之意。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局警備隊39歲韓姓警員，1日下午約4時騎乘機車執行探訪勤務，沿環中路內車道直行，於西屯區環中路恩光加油站前，與違規跨越雙白線行駛的姜女駕駛的自小客車碰撞，送醫後因傷重於2日凌晨拔管離世，留下雙親、妻子與一對四歲雙胞胎女兒，市長盧秀燕今日前往靈堂慰問家屬，允諾全力協助治喪及撫卹事宜，協助家屬度過難關。

盧秀燕在警察局長蔡蒼柏等人陪同下前往靈堂向逝世的韓姓警員弔念，致贈慰問金。

「他是我們的同仁、也是我們的家人」，盧秀燕擁抱家屬表示，韓姓員警在第六分局很盡責、在局內擁有好人緣，與大家相處融洽，發生不幸許多人都趕來幫忙。

盧秀燕強調，警察局是個大家庭，韓姓員警好比自己的手足、自己的子弟兵，市府會讓家屬無後顧之憂，將心比心全力協助，與家屬一同堅強面對。

警第六分局警備隊韓姓警員昨日下午，在執行探訪勤務中騎乘機車，沿環中路內車道直行，在中清果菜市場前方迴轉道往對向加油站方向，與姜姓民眾駕駛的自小客車發生碰撞

，造成韓員頭部顱內出血、腰部撕裂傷送往中港澄清醫院救治，不幸於今日凌晨拔管離世。

蔡蒼柏獲報後，第一時間責成副局長邱文亮及督察長前往醫院慰問，後續將全力協助韓姓員警治喪及撫卹事宜。