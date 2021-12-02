新店婦人穿越馬路 遭水泥預拌車猛撞命危送醫 10:512021/12/02 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約70歲婦人今（2日）上午9時許，徒步穿越新北市新店區北宜路一段，不慎遭水泥預拌車擦撞。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約70歲婦人今（2日）上午9時許，徒步穿越新北市新店區北宜路一段，不慎遭水泥預拌車擦撞，警、消獲報抵達時，婦人已無生命跡象，目前送往新店耕莘醫院，詳細車禍原因待進一步釐清。 彰化深夜小鋼炮碰撞國民神車 2敗俱傷 車上6人全送醫 嘉義鹿草鄉易肇事路口傳3車相撞 6人輕傷送醫 天雨路滑奪命 女騎士蘭陽大橋自摔 慘遭後車輾斃 馬路防滑係數不足 三重環河南路頻摔車 #新北 #新店 #車禍 #水泥預拌車 #北宜路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近7旬老嫗逆向撞公車 一度受困車內 15:352021/11/29 社會 酒駕男載熟女出遊 過彎自撞路樹「車身起火狂燃」2人驚逃 14:162021/11/29 社會 金門環北2機車相撞 女騎士重傷送醫搶救 18:262021/12/01 社會 高雄東南水泥廠工人與怪手「連人帶車」遭活埋 救出無生命跡象 12:282021/11/30 社會 預拌混凝土廠 Q4出貨喊衝 04:102021/11/27 證券．權證 內裝修商機燒 年產值破千億 04:102021/11/28 財經要聞 獨》高雄輕軌列車遭違規女騎士「輕吻」急煞 車上3乘客虛驚 13:262021/11/29 社會 蘇澳龍德造船廠工安意外 2員工吸入不明氣體昏迷命危 09:272021/11/30 社會 澎湖機車雙載死亡車禍 台中遊客57歲騎士自撞路燈亡 18:392021/11/28 社會 社會熱門新聞 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 林秉樞遭收押現況曝光！稱有睡眠障礙 住北所「名人套房」 - 社會 遭林秉樞控「性愛掌鏡人」 高嘉瑜吐真相：他指定服飾拿我手機傳 - 社會 影片曝光！頭被男友壓進火鍋 女友竟不提告 - 社會 假健檢真賣淫 前三軍總醫院院長謝士明少將200萬交保 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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