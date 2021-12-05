高雄輕軌又遭機車撞上！今天下午輕軌列車於綠川街口遭機車擦撞，列車緊急停駛，車上乘客受到驚嚇，女機車騎士略有擦傷，後續救護車抵達現場為其包紮後，已無大礙，事故發生後約半小時恢復通行，這已是1周內輕軌2度遭機車撞上。

高雄捷運公司表示，今日下午1點12分輕軌列車從C16文武聖殿站上行往C17鼓山區公所站方向行駛時，於綠川街口遭機車擦撞，車上旅客沒有受傷，清車後步行前往C17月台，，本事故初步判斷為機車闖紅燈未遵守交通號誌造成。

輕軌列車前方車頭有局部損傷，後續於下午1點42分經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修，列車同時已恢復正常營運。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，後續如警方確定肇事責任為機車違規，高捷公司將會車輛損害狀況進行求償。