36歲王姓男子7日上午7時33分駕駛曳引車行經仁武區後港巷與霞海路口，與一輛雙載直行的機車發生車禍，所幸，54歲許姓機車騎士與附載乘客53歲許姓女子僅手腳擦傷，送榮總救治，無生命危險。

仁武警分局說，初步研判，當時這輛曳引車要轉彎，這輛機車離曳引車太過靠近，導致因曳引車的內輪差而發生車禍。至於確切的車禍原因，仍待警方進一步調查。

警方呼籲，大型車的駕駛應注意速控，切勿超速或違規行駛，機車騎士則要遠離大車，注意內輪差，勿進入視覺死角，適當保全行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。