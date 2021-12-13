騎機車到底跑多少里程數要換一次機油？一名網友質疑「原廠都說1000公里要回去換」，但他發現很多人都超過這個數字，甚至有網友說他老婆機車騎3年都沒換過機油，「為什麼一堆人寧願乖乖回去，被當成盤子」。

原PO認為，新車入手後，車行老闆會交代1000公里回來換機油、齒輪油等，雖然不是很貴，但一次也要好幾百元，日常通勤下來，差不多一兩個月就要換一次。他對這款保養高度存疑，因他自己試過1400公里才換，車子也沒事，他不解「不能等2000再換嗎」。

其他騎士認為，真的騎到2000公里再換機油其實沒太大問題，確實不用1000就換，「不會壞啊！油門輕重有差而已」、「1000去換是怕油少太多造成引擎損害」、「我的車都1500到2000才換」。

甚至有網友想到才換，「我老婆騎了3年不知道要換機油，車子好好的」。不過也有網友說，車行抓1000公里只是大概值，也有人騎幾百公里就回去換了，看個人平常怎麼騎，如果發生吃油現象，就該定期更換，以免傷車。