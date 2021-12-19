深圳市發展改革委近日發布《深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025年）》。據規劃，到2025年，深圳將形成較為完備的氫能產業發展生態體系，實現氫能商業化應用，氫能產業規模達到500億元（人民幣，下同）。

《深圳特區報》報導，深圳氫能產業鏈已初具雛形，據統計，深圳擁有近70家創新型企業及科研機構從事氫能技術研發和產品開發，研發出電解水制氫設備、高功率密度電堆及系統、燃料電池重卡、氫能無人機等具有自主知識產權的氫能科技產品，覆蓋了氫氣製取、儲運、加注、燃料電池關鍵材料和零部件、膜電極、電堆、系統集成、應用產品、標準測試、運營服務等產業鏈環節，初步形成了較為完整的氫能產業鏈。

報導指出，深圳擁有新材料、新能源汽車等創新優勢突出、規模效益顯著的產業群體，在新技術應用示範推廣方面具有豐富的經驗，能夠為氫能產品示範和產業快速發展提供有力配套支撐。

《規劃》指稱，到2025年，在創新能力方面，深圳將建成氫能標準研究、檢測試驗和安全運營檢測3個公共服務平台，推動深圳市主導或參與制修訂氫能領域國際國內標準20項左右，新建重點實驗室、工程研究中心、企業技術中心等創新載體不少於15家，突破一批關鍵核心技術，實現部分關鍵材料和核心零部件國產化替代，產品性能達到或接近國際先進水準。

在產業集聚發展方面，建成2個功能配套齊全、引領帶動作用強的氫能特色產業園，形成協同發展、特色鮮明產業集群，實施一批重大產業化專案，助力骨幹企業做大做強，培育和引進重點領域優質企業不少於100家，產業基礎設施進一步完善，產業生態體系初步形成。

在應用示範推廣上，實現氫能在交通運輸、分散式發電、前沿新興及交叉等領域的應用示範，其中示範燃料電池車輛不少於1000輛，建設加氫站不少於10座，分散式能源、熱電聯供及備用電源應用不少於100套、氫能船舶1-3艘、氫能無人機不少於100架。

展望2035年，氫能產業規模達到2000億元，形成集氫氣制、儲、運、加、用於一體，關鍵技術達到國際先進水準的氫能產業體系，氫能在終端能源消費中的占比明顯提升，對深圳能源結構綠色低碳轉型形成有力支撐。