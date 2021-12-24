根據客委會調查，客家族群的民眾客語能力，每年約有1.1％的自然流失率，預估約40年後客語就不存在。民眾黨立委賴香伶今偕同客家學者、跨黨派立委呼籲立法院，盡速催生客家語言發展法。

賴香伶表示，105年度客家人口暨語言基礎資料調查報告顯示，符合客家基本法客家人定義人口總數為453.7萬人，佔全國總人口19.3％。若缺少政府與民間推動下，客家民眾客語能力每年約有1.1％的自然流失率，預估約40年後客語就不存在。

統計顯示，目前年輕客家民眾13歲以下會說客語者約有13％，13歲至18歲會說客語者約有7.2％，在18歲以下不會說客語者已高達56.3％，可見客家語言發展法的立法已達迫切的程度。

賴香伶已與跨黨派17名立委已共同提出「臺灣客家語言發展法」草案，草案重點包括設立國家語言監察使，由立法院長任命，對涉及政府機關語言措施或服務事件進行調查，以精進國家語言政策。

為增加客語之使用及人才就業機會，草案明定應公費培育客語師資並專職聘用，同時強化沉浸式教學，設立客語學校。此外，客家文化重點發展區設立國家特種考試，以因應行政、立法、司法機關公務需求。

國民黨立委林思銘呼籲，行政院應盡速審議柯家發展法草案，審議後送立法院，盼立法院下會期能三讀通過客家語言發展法。