由台東新住民姐妹組成的「新印象舞團」展現印尼的客家風情，非常吸睛。（莊哲權攝）

由台東新住民姐妹組成的「新印象舞團」展現印尼的客家風情，非常吸睛。（莊哲權攝）

台東印尼籍新住民姐妹合組的「新印象舞團」，經常受邀在台東各大小活動中表演，舞團顧問賴靜說，這些新住民姐妹必須在繁忙的工作及家務中擠出一點時間來練舞，雖然很辛苦，但她們總是以美妙的舞姿呈現印尼客家的人文風情，讓台下觀眾驚艷不已。

「台東縣新心好客關懷協會」榮譽顧問賴靜說，該協會成立於2019年6月，成員多數是嫁到台東的印尼新住民，其中有部分是印尼客家華僑， 而這群新住民姐妹們還組了「新印象舞團」，在舞台上以曼妙的肢體動作，呈現出家鄉的客家風情，一直都是非常吸睛的表演團體。

賴靜表示，舞團的姐妹有住在東河鄉，有的住太麻里鄉，每到團練的時間，她們在繁忙的工作與家務之間，就要擠出一點時間趕來台東練舞、排舞，加上新成立的小社團沒什麼經費，只能很克難地在美術館、公園練習。

她說，雖然排練過程非常辛苦，但是上了舞台，她們總是能以精湛的舞技獲得觀眾掌聲，除了在國際移民節等大小活動中表演以外，2019年到高雄參加南區新住民舞蹈大賽，獲得第4名的佳績，在台東知名舞蹈老師張秋婷指導下，也常有全新舞碼演出。

賴靜也提到，這群姐妹中有部分是單親媽媽，其中熱愛跳舞的陳小琳，丈夫過世後，獨力扶養1對子女，現在都已經讀國中，為了討生活及照顧孩子，經常蠟燭兩頭燒，雖然日子過得非常忙碌，但她總是期許「每天都做1件讓自己開心的事」，而她最開心的就是唱歌跟跳舞，所以一站上舞台，陳小琳總是笑臉迎人，這就是印尼客家人吃苦耐勞的精神。