台東縣長饒慶鈴24日率縣府團隊前往嘉義參訪「2021台灣設計展」。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴24日率縣府團隊前往嘉義參訪「2021台灣設計展」。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴24日率縣府團隊前往嘉義參訪「2021台灣設計展」，學習、吸取嘉義市的城市治理及設計思維，做為未來台東城市發展設計參考，建構台東獨特慢生活風貌，嘉義市長黃敏惠也親自陪同導覽。

饒慶鈴、黃敏惠兩人互贈紀念品，象徵長久友誼，台東縣與嘉義市雙城交流座談會正式開始，座談會中進行地方創生、設計展及施政成果等經驗分享交流。

黃敏惠指出，每個縣市首長在城市治理面臨很大挑戰，尤其是永續經營，嘉義市很小，是剛剛好且充滿溫暖的城市，透過今年台灣設計展，特別梳理出嘉義市的城市特質，更凝聚內部力量，藉由創新思維，以設計導入城市治理，讓生活融入設計。

饒慶鈴提及，嘉義市近年在經濟、觀光與城市永續上皆有創新規畫，這次親自來感受嘉義市的魅力，發現嘉義市特別注重新舊融合及創意的展現，這和她的施政理念「開放、整合、創新」不謀而合，台東要推展慢經濟，嘉義市這幾年來的地方創生推動經驗，值得學習取經。

饒慶鈴進一步表示，台東縣與嘉義市都是有歷史又前瞻的縣市，致力於發展觀光、農業與地方創生、打造獨特的城市風貌，未來希望能有更多交流與結合，吸引更多年輕人「東漂」。

此外，2021台灣設計展展覽主題為「家意 ‧ 以城為家 City as Home」，帶領民眾重新感受嘉義的百年風華與城市魅力，體驗嘉義的慢活節奏。有嘉義文創園區、嘉義市立美術館、嘉義製材所、嘉義舊監獄等展區，透過20組策展團隊，重新感受屬於嘉義的百年風華與城市魅力。