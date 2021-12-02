警方在山區發現7000立方公尺的廢棄木材，粗估不法獲利約500萬。（圖／保七刑警大隊提供）

關西服務站旁燃燒廢棄木材 環保蟑螂15人遭逮

鄭、張姓男子打著農業科技的名號，在新竹縣關西服務區附近租地，堆放廢棄木材，為了賺錢竟以柴油點燃直接燒毀，濃煙影響高速公路行車視線，還延燒到附近山林，今年6月，民眾向保七總隊報案，指稱有人在焚燒廢棄物，現場濃煙密佈，警方獲報後循線逮捕2人，並依違反森林法、廢棄物清理法、公共危險罪送辦。

警方調查，年約50歲的鄭姓、張姓男子，成立合法農業科技環保公司，以每車4000元處理費，清運廢棄木材，但運送至關西服務區附近的山區堆放，選擇天氣較佳時，就地焚燒，造成濃煙遮天蔽日，延燒到附近林地，大火燃燒數日，附近民眾還以為發生山林大火，通知警消到場。

鄭、張躲藏在幕後操控，向地主承租土地，委由其他人清運，新竹縣環保局多次向地主要求不可堆放廢棄木材，但地主一直不願清運，警方調查，鄭、張購買柴油作為助燃工具，上月15日逮捕鄭姓、張姓主嫌以及司機、地主等15人，檢察官複訊後諭令鄭、張各5萬元交保。

專案小組根據現場堆放的7000立方公尺廢棄木材，以每車4000元估算，鄭等人至少賺取500萬元不法利益，搜索過程查扣帳冊、送貨單據等物，警方呼籲地主應善盡管理人責任，依法申請場址、設置合法設備，弱勢非法處理廢棄物，除了面對刑責外，還要負擔鉅額的回復原狀的費用。