Omicron病毒來勢洶洶，世界各國陸續傳出本土病例，衝擊我國年底的跨年、耶誕等大型活動。衛福部長陳時中今天表示，雖然現在臨時變動的可能性不高，但大家仍要做好心理準備。

立法院社福及衛環委員會今天就新冠變異病毒Omicron，邀陳時中出面說明疫苗、邊境管理等因應政策。民進黨立委邱泰源質詢，使否有提出阻擋Omicron病毒入侵的具體措施？陳時中表示，除積極安排第三劑接種外，還將改變旅客入境後的採檢模式。

陳時中說明，旅客入境後必須住進集中檢疫所、防疫旅館，並在第七、十天接受採檢，由於此階段感染者的病毒量較高，為避免病患將病毒帶入醫院，將安排採檢人員至集中檢疫所、防疫旅館進行採檢，現在已完成配對，讓採檢報告能在一天內完成。

陳時中也提到，Omicron的空氣傳播可能比較強，由於秋冬期間大多民眾都關在室內，民眾除注意通風外，還要加強快篩，雖然現在變異病毒對台灣還沒有影響，年底的大型活動臨時變動的可能性不高，但民眾仍要有心理準備。

陳時中指出，一旦在邊境驗出Omicron病毒，第一圈必須守很緊，包含匡列對象須擴大二至三圈，包含同班機旅客、防疫計程車等都要注意，至於變更大型活動舉辦則是不得已的最後手段，但現階段仍是防疫優先，盼民眾能夠體諒。