台大公衛學院教授陳秀熙表示，從南韓的經驗來看，我們對於跨年活動要警戒，必須採取高規格，不能讓疫情進入社區，須阻絕於境外。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

Omicron變異株入侵全球六大洲，亞洲地區最嚴重的南韓，近期因奈及利亞入境的牧師夫婦，導致友人家戶感染，再藉由400人宗教活動，引發社區疫情，當地為此取消完整接種者隔離豁免權。11月至今，台灣境外移入個案仍有約4成未完整接種，專家認為這對疫情的防範不利，建議政府鼓勵旅客接種至少2劑疫苗再入境。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊成員、公衛學者任小萱以Omicron最嚴重的南韓為例，儘管當地疫苗完整接種率已達8成，但在11月放寬限制後，確診數及死亡數仍持續上升，截至12月7日已有36例Omicron，其中27例為本土個案。

這波社區感染是從11月24日自奈及利亞入境的牧師夫婦開始傳給前來接送的友人，再傳入家戶，後因友人家人參與400人大型宗教活動而造成社區感染，但多數確診者未接種疫苗。南韓為此取消完整接種疫苗者隔離豁免權，並宣布進出餐廳、咖啡廳等室內場所須出示防疫通行證。

根據統計，國內11月19日至12月6日間共累計156名境外移入個案，其中95人突破性感染，佔61％，另有33％未完整接種、6％未知，2者合計佔近4成。在突破性感染的廠牌中，以科興居多，佔38％，其次是25％的AZ、13％的BNT、9％的莫德納，及15％的其他。

陳秀熙表示，近4成入境民眾沒打疫苗或未完整接種，對於防範是非常不利的條件。從南韓的經驗來看，我們對於跨年活動要警戒，必須採取高規格，不能讓疫情進入社區，須阻絕於境外。他建議政府對邊境政策進行滾動式修正，鼓勵旅客入境前應至少接種2劑且高效益的疫苗。

近期香港發布2名境外移入個案報告，個案A於11月11日自南非入境，11月13日檢測陽性，而個案B於11月10日自加拿大入境，11月18日確診，2人病毒量都很高，Ct值為18、19。

任小萱表示，2人在防疫旅館期間未有接觸，僅在取餐、檢測時開過門，不過由於入境時間不同，檢測的時間也不同，專家認為可能是走廊的空氣傳播導致，而同一層樓12名住戶都是陰性，僅住對門的2人確診。陳秀熙表示，一開始許多人還不太相信空氣傳播，但Omicron在南非花了12天就感染50％民眾，的確有空氣傳播的可能。

公衛學者張維容表示，與盛行全球的Delta相比，Omicron突變位點更多且主要突變位置在與人體細胞結合相關的棘蛋白。若將其突變位點與過去已知病毒株相比較，與Alpha、Beta、Gamma、Delta皆有重疊，另有26個過去未出現的新突變，其中最特別的是ins214EPE位點突變。

張維容表示，ins214EPE位點突變，表示在214蛋白質位點出現插入，插入的片段來自普通感冒的HCoV229E冠狀病毒，可能為宿主同時感染普通感冒又感染新冠肺炎所致，令Omicron有和感冒一般強的傳播力，且新冠症狀減弱。陳秀熙表示，這是新冠病毒重要里程碑，也應證了香港個案高傳播力的例子。若病毒越傾向於空氣傳播，越有可能流感化，與人類共存，呼籲民眾勿恐慌，對於Omicron，還需多一些時間觀察。