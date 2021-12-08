大甲媽祖遶境是每年民俗宗教盛事。市議員林德宇8日在市議會質詢中說，台中市政府環保局每年竟為了大甲媽遶境的清潔工作編列50萬元預算購買清掃用具；市府不應獨厚特定宗教，宮廟不可用公款介入宗教活動。環保局長陳宏益表示，每年遶境環保局都會動員志工協助事後清掃工作。

林德宇表示，憲法明定宗教平等，政府機關不能以公務預算補助特定宗教，除非有衍生相關傳統文化、民俗活動。他詢問市府文化局、民政局是否有編列大甲媽祖遶境活動的相關預算？

文化局長陳佳君說，文化局每年都會編列「台中大甲媽祖文化節」的活動預算，民政局長吳世瑋則說，民政局沒有編列相關的預算。

林德宇說，文化局預算主要是辦理大甲媽衍生的文化活動，主管宗教禮俗的民政局則是一毛未編，但環保局每年卻編列50萬元預算，並上網招標，標案名稱「大甲媽祖遶境活動清掃工具採購」明確顯示是為特定宗教活動採購；市府這樣做合理嗎？為何每年都要再花50萬元重新採購？

陳宏益表示，每年遶境環保局都會動員志工協助事後的清掃工作，清掃用具是消耗品，所以需要每年採購，其實不只是大甲媽，各種大型活動都會動員志工協助清掃，等同辦理。林德宇質疑，環保局說等同辦理，但大屯18庄迎媽祖遶境，還有會經過台中的白沙屯媽祖遶境，市府有用相同方式採購協助嗎？

環保局長陳宏益表示，大型活動人潮比較多的，環保局一定優先協助，過去可能大型活動只有這一項，標案的名稱確實可以檢討。

市長盧秀燕說，她感謝林德宇找出這樣的問題，她相信環保局當初也沒什麼意識形態，很單純想說要盡快把它恢復乾淨，但隨著時代進步，這樣的作法可能就會給人不同的暗示、聯想、印象；這筆預算會編在環保局裡面，哪裡有辦大型活動就要去清理恢復，由環保局內部自行調派。盧秀燕還說，還好這筆預算不是她開始編的，不然她就慘了。

林德宇表示，這筆預算大約從胡志強時代就開始編，市府不能因為以前是這樣編就跟著編。林德宇指出，大安媽祖園區的媽祖雕像，之所以決議不得用公務預算採購，就是為了不獨厚特定宗教，他自己也是媽祖的信徒，但為了維護憲法明定的宗教平等原則，他認為這樣的標案及預算使用方式有必要檢討。