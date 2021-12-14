台中市消防救災車輛及救災裝備編列預算逐年增加。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

六都住警器編列預算表。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市長盧秀燕重視防災防護能力，持續增加預算編列，包括消防救災車輛及裝備、住宅用火災警報器、滅火器及緊急救護等，預算逐年提升。尤其消防救災車輛預算大幅提升至1億2000萬元，明年增至1億4650萬元；補助住警器預算今年達2541萬4300元，為六都之冠。

台中市消防局表示，2011年至2019年採購消防及其他救災車輛每年約3千至5千萬元不等，去年及今年分別提升至1億2000萬元左右，明年更增加至1億4650萬元，新購及汰換老舊消防車輛並逐年提升消防車輛數，降低消防車輛平均車齡。

災害搶救裝備器材預算2016至2018年，每年約2、3千餘萬不等，2019至今年提升至4、5千萬元以上，明年更增加到7千餘萬元，為歷年裝備器材採購預算新高；另緊急救護方面，今年編列經費為1214萬7000元，明年預算增至3221萬3000元，計增加2006萬6000元。

消防局說，市府推動2020至2023年4年中程計畫，規劃每年編列補助購置住警器800萬元，今年爭取其他機關補助款741萬4300元，編列總預算1541萬4300元，今年底更簽准動支市府第2預備金1千萬元，合計2541萬4300元，為六都第一。

消防局指出，住警器設置方面，將優先提供給六大類高風險群場所，包含狹小巷弄、水源不足、獨居老人、低收入、身心障礙者住家、住宅式宮廟及40年以上5樓以下老舊建築物，另也提供補助給一般5樓以下建築物住宅住戶，住警器的裝置率預計今年底將達72％。

消防局表示，第2備金採購的3萬多組住警器，將在明年初陸續幫符合資格的民眾安裝，明年持續編列預算800萬元，除爭取議會通過外，後續也會積極爭取其他預算，持續提升設置率。