搭配上閃閃發光的燈飾，吸引許多路過民眾前來拍照。（張毓翎攝）

台南市政府消防局官田分隊在辦公廳舍門口前方，運用消防器材、廢棄物布置聖誕造景。（張毓翎攝）

「以有限經費、創造無限效益！」聖誕佳節腳步近了，台南市政府消防局第二大隊官田分隊在辦公廳舍門口前方，運用救生圈、防護衣、水帶及防災標語、道具等，布置溫馨的聖誕造景，搭配上閃閃發光的燈飾，吸引許多路過民眾前來拍照。

南市消防局第二大隊長丁春能表示，本周六是聖誕節，台南許多地方都有布置聖誕裝飾，位在官田工業區的官田分隊，附近沒什麼大型的聖誕造景，因此，這次同仁發揮物盡其用精神，利用逾期消防設備及廢棄保麗龍、木板等材料所製作。

官田分隊長沈瑞益說，在有限經費下，這次的聖誕造景，多以現有資源和廢棄物製作，整個空間坪數5、6坪，所需的成本不到1000元，小隊長陳至坤和隊員林建豪發揮巧思與創意，受不少民眾回響，晚上路過發現時，會特別下車來瞧一瞧並拍照。

有家長稱讚說，這處聖誕布置很特別，有像太空人的裝飾、戴著消防帽子的雪人，還有用布、竹材等搭建起來的聖誕樹；另外，讓她印象深刻的，還有官田代表性農特產菱角的裝飾，可感受到消防隊員的用心，他們家小朋友最喜歡站在聖誕樹旁拍照。

林建豪補充，這次聖誕造景也特別將防災宣導融入其中，讓它不僅美觀，亦兼具防災宣導教育功能，之後規畫與當地其他局處機關合作，增加更多宣導元素。