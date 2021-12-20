藝人王力宏20日上午終於向李靚蕾以及所有受到此事波及的親友，及社會大眾們道歉，承認「一切都是自己的錯」，並允諾將北市大安區4.8億的豪宅過戶給女方。雖然外界對於「國外結婚」是否適用台灣法律有所爭議，不過包租公律師蔡志雄指出，台灣是承認國外婚姻的，只要兩人都擁有台灣國籍，就適用台灣法律，不過最重要還是「離婚協議書」與「法院判決」，他也建議不要隔空交火，才不會讓小孩未來受到影響。

歌手王力宏與妻子李靚蕾離婚不歡而散，雙方多次透過網路隔空互嗆，今（20日）中午王力宏發表聲明致歉，並表示會將李靚蕾與3個孩子所住的北市吾疆豪宅過戶至女方名下。吾疆為台北市知名豪宅，位在大安區仁愛路三段擁有樹海第一排特色，根據實價揭露資料，王力宏是在2017年以總價4億元買下12樓，房屋坪數約180坪，拆算車位，每坪單價約209萬元，所有權登記為王力宏名下的宏聲文化，目前該房屋已飆至4.8億。

不過由於兩人是在美國登記結婚，是否適用台灣法律，引發討論，對此，包租公律師蔡志雄向《三立新聞網》表示，台灣是承認國外婚姻的，只要兩人都擁有台灣國籍，就適用台灣法律。蔡志雄指出，離婚財產分配請求，最重要的就是「離婚協議書」，如果已經簽了，就是依照協議書，除非過程有受到脅迫；如果還沒簽，雙方能談就談，不能談就到法院請求判決。

此外，蔡志雄也以家長的角度建議，離婚不應該在網路上隔空交火，以免對小孩造成傷害，雙方若有爭議，還是進到法院談。