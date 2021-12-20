面對本周恐迎來入冬最冷寒流，桃園市蘆竹消防分隊提醒要保暖、運動要結伴，且學會高品質的CPR急救法非常重要。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

面對本周恐迎來入冬最冷寒流，桃園市蘆竹消防分隊提醒要保暖、運動要結伴，且學會高品質的CPR急救法非常重要。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

台北馬拉松有5選手OHCA，面對本周恐迎來入冬最冷寒流，桃園市蘆竹消防分隊提醒，急性心肌梗塞是常見的心臟疾病，在天氣變冷的時候容易誘發，且近年發病患者亦有年輕化的趨勢，尤其天冷外出運動應特別注意自身保暖及做好熱身，評估個人健康狀況並結伴同行，避免意外發生。

急性心肌梗塞發病症狀主要為胸口不適（可能也會蔓延至左側手臂、肩、頸、下巴或背部）、冒冷汗、四肢無力、呼吸困難、頭暈及心律不整等，在運動、過度勞累或情緒激動時也容易誘發，若有出現以上症狀時，必須即刻就醫或直接撥打119請求救護車支援。

蘆竹分隊小隊長蔡擎平表示，一般民眾若遇到急性心肌梗塞而昏倒的患者，建議可在1分鐘內施行CPR及使用AED電擊，增加病患存活率。簡易急救口訣為「叫、叫、壓、電」，意即「叫」醒患者，確認呼吸意識；「叫」人打119求救並拿取公用電擊器(AED)；按「壓」胸部進行心肺復甦術(CPR)；將AED電擊片依指示貼上並執行「電」擊。

消防局第三大隊長殷明坤提醒，在心臟疾病驟增及高齡化的社會中，學會高品質的CPR急救法非常重要，才能在關鍵時刻冷靜且正確的急救，提高患者存活機會，也因此鼓勵民眾可以踴躍向鄰近住家的消防分隊報名CPR課程，學習急救相關知識。