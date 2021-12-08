Omicron變異株入侵各國，亞洲國家也難以倖免，近來南韓更發生社區感染，中央流行疫情指揮中心目前將10個國家列為「重點高風險國家」，是否會增列？疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前Omicron擴散的情形以歐洲國家較嚴重，美國也有一些社區感染情形，亞洲則以境外移入居多，少數像韓國則有小規模社區傳播鏈，會密切注意發展。

台大公衛學者陳秀熙指出，Omicron變異株有流感化的趨勢，羅一鈞則表示，初步資料看起來Omicron的傳播力可能有提高，但是重症率、死亡率可能比Delta來得低，需要再觀察1、2周。目前對Omicron比較樂觀，不過令人擔心的是傳播力比Delta略高，以及對疫苗的保護效果比Delta差，還需要再驗證，再綜合評估對社區、境外的威脅。

羅一鈞強調「各國目前都是如臨大敵的處理，我們也不會放鬆」，會積極注意國際研究報告，若有明確資料再和大家說明；如果確實如研究所顯示，Omicron導致嚴重情形並沒有Delta厲害，我們對於重點高風險國家的管制也都會再做調整。