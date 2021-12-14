春節檢疫專案14日啟動，截至11點入境旅客多採取「7+7」入境，3方案合計共826名旅客入境。國際疫情嚴峻，外界質疑「7+7」方案容易產生破口、造成社區疫情，指揮官陳時中14日表示，「7+7」專案會搭配PCR及快篩、加強採檢，跟原先「14+0」檢疫強度相差不遠，只要後面居家檢疫完整不需要過度擔憂。

目前僅1成採用「7+7」方案的民眾選擇自費入住集中檢疫所，加上P3實驗室採檢民眾都是陰性，集中檢疫所是否有望重新開放訂房？他說，預估入境高峰落在1月3日到1月17日，加上因為Omicron多國祭出旅遊限制、移動困難，因此預估春節專案前期回台的人數不會多；但仍需要為本土疫情保留集檢所量能，會等待本土疫情狀況較明朗才會重新開放訂房。

我國目前疫苗覆蓋率第一劑達79.09％、第二劑64.56％，第三劑為0.14％，因應疫情變化是否會將莫德納第三劑從「半劑」改採「全劑量」施打，陳時中指出，近期會召開傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會，討論各界關心的疫苗議題。

此外，英國出現首例Omicron死亡病例是否會將英國列入重點高風險國家，影響到國人返台計畫？他回應，目前沒有把出現Omicron重症、死亡的國家列入高風險國家的計畫，未來仍會看情況調整。