楊烈20日出席公視《國際橋牌社2》記者會，被問到已故金馬影帝陳松勇，他坦言兩人合作過也有私交，「因為他住在林口，我之前也住在林口，住在林口時經常碰面」，他感嘆地說，這個人的一生也是千頭萬緒，「要講起來，他真的是算滿灑脫，他就是愛喝酒，私底下滿口胡言，但是他不會做得很過分，就嘴巴講一講而已，有時候會動手動腳，但也只是象徵性，就是跟你開開玩笑，其實這個人的心地是很好，也是屬於那種面惡心善的人。後來我們聚在一起，大家會彼此指責一下，他其實身體已經到那個情況，不適合再喝酒了，卻隨時帶一瓶高粱酒，隨時都在喝，關心念他，他就說『你不用管這麼多，人生就這樣』」。

楊烈說，「因為他一直都是單身，據我所知，好像沒有交往過的人」，外傳陳松勇其實有個兒子，日前家屬否認此事，不過楊烈說，陳松勇有一個兒子倒是真的，自己沒有見過，對方也從來不提，「問他，他就轉話題，他對那個話題好像有點敏感，他不太願意跟我談」。

兩人上一次見面大概也是差不多一年前，「因為我從林口搬下來，也1年多了，但是常常會聽到他的事，以前在林口，就算沒碰到，也會常常聽到，因為我們常常都會坐車，在那邊附近叫的車，大概就是那一些，計程車司機也會念給他聽，說陳酒喝到這樣、有年紀了、身體也不好」。

楊烈表示，其實已經分不出陳松勇的酒量好或是不好，因為他長期一直在喝，沒有間斷過，只有第一次發病的時候，入院的那段時間沒喝，一出院回來就喝，「所以你說他酒量好還是不好？第一次發病到後來過世，中間都是那個情況，就算你沒跟他在一起，經常在外面都可以聽到，連司機都一直在講，那個勸你勸到後會來會覺得，他的人生觀跟他講的道理，好像也有一點道理，他就是這樣子」，他也表示會去參加陳松勇的告別式。

楊烈年輕時在馬祖南竿當兵，這次也為了拍戲舊地重遊，直言現在馬祖環境跟以前差很多，感覺還滿溫馨的，一走進去坑道也依然會有情緒洶湧的感覺，他說當年4000多個人只有兩個外島籤，他就是其一，當兵時島上氣氛充滿緊張嚴肅、隨時會打起來的氣氛，這回去就是拍視察、慰問的戲。他也坦言當年在外島當兵遇到「兵變」，「忽然間就沒回信，寫信寫到手軟都沒回」，當時交往對象是學校同學，認識很久，至於如何度過情傷？他說就是找朋友，苦笑說當時10個人在台灣菸酒不碰，回來有11個菸酒都沾了。

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