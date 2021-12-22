陳美鳳今錄《綜藝大集合》坐轎子美美出場。（鄭宜熏攝）

陳美鳳加碼自備「小香包」紅包袋準備發給鄉親們。（鄭宜熏攝）

綜藝大哥大胡瓜、阿翔主持的民視《綜藝大集合》疫情期間都在棚內錄影，解封後首次戶外錄影，今（22日）赴北投三王宮，胡瓜表示這2年來因為疫情關係沒出外景，因全台只有該節目與鄉親結合一起，現在所有參與錄影的同仁與來賓都打過2劑疫苗以及做完快篩，防疫措施做好做滿。

對於《大集合》跟兒子胡釋安的《全明星運動會3》對打，胡瓜說現在的節目哪有誰打敗誰，都是良性競爭，但也不忘給兒子打氣，「我都會給他鼓勵啊，跟他說加油。」被問播出時間一到，會看兒子的節目還是自己的，胡瓜笑著說：「跳著看啊！」

當天，胡瓜、阿翔也宣布全新主持陣容，有郭忠祐、賴慧如、籃籃等都在節目裡面擔任多年助理，如今扶正加入《大集合》，總算努力被看見。而陳美鳳已多年沒有出外景，聽到《大集合》走出戶外特地前來助陣，她坐著轎子美美出場，「我沒有偶包，他們要我玩什麼都可以。」

陳美鳳還透露因錄除夕特別節目《民視第一發發發》時胡瓜邀約，她不知道玩什麼內容更不用說談什麼價碼，便二話不說馬上答應老朋友，還加碼自備「小香包」紅包袋準備發給大家，直呼：「看見鄉親們這麼熱情，自己都high了起來。」