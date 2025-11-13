日本流感正在大流行，一名網友表示，前幾天剛從日本回台灣就得了A型流感，身體非常難受，呼籲民眾赴日記得戴口罩。話題引發熱議，不少在當地的網友表示，最近搭地鐵時常聽到乘客在咳嗽；也有家長透露，上周女兒學校去日本拜訪姐妹校，全團共1／3人中鏢，還有同學在日本掛急診，直呼日本這波流感真的很嚴重。

原PO日前在Threads崩潰發文，「剛從日本回來就得A流，超慘」，並呼籲民眾去日本玩記得盡量戴口罩。

貼文曝光立刻引發網友共鳴，一位媽媽留言表示，「日本流感真的超嚴重，而且傳染速度和發病速度很快。」她說女兒上周和學校去日本姐妹校參訪，全團約1／3同學中鏢，連女兒也沒逃過，有位同學甚至在當地掛急診，幸好最後大家都平安回到台灣。

不少苦主紛紛哀號，「剛從日本回來也得A流，好痛苦」、「我在最後一天失守，搭飛機整趟難受到不行」、「我也中了，真的很猛」。

其他網友也留言，「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上電車就聽到很多人在咳嗽」、「星期一才從大阪玩5天回來，在日本太多人直接咳嗽不遮掩，我們大人和小孩都戴著口罩」、「去機場必戴口罩，機場真的很毒」。

旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧日前在臉書發文指出，日本流感進入全面大流行，這波流感病毒株和台灣的一樣，都是A型H3N2，重症率較高，建議民眾赴日前14天施打流感疫苗，也要準備一些症狀藥物，以備不時之需。