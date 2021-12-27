綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）26日凌晨因持有、吸食2級毒品大麻遭警方逮捕，北檢檢察官訊後諭令10萬交保，吳宗憲得知愛兒闖禍，痛心表示：「子不教，父之過，懇請法官，從重量刑。」對此，知名直播主連千毅今（27日）PO文透露2天前才跟吳宗憲通訊，並透露鹿希派私底下的個性。

連千毅和吳宗憲曾隔空互嗆，今年重修舊好，還合體拍片和上直播節目，「前兩天跟憲哥（吳宗憲）通完訊息，最近要去他節目玩，一早看到鹿希派的新聞，我滿震驚的！」他表示曾看過鹿希派本人，形容對方是個很有禮貌、有大有小、不錯的晚輩，如今卻惹上「麻」煩，連千毅向吳宗憲打氣：「天下父母心，憲哥加油！」很能理解他重視兒女教育的苦心，也隔空跟鹿希派喊話：「小派，這次的缺失，再用十次好的表現來彌補，才不會辜負憲哥的一番苦心！」

鹿希派本來預定下周三（29日）舉辦新專輯《P》記者會，卻因為捲入大麻案惹禍上身，專輯總製作費的500萬台幣只能放水流，吳宗憲也自責表示：「最不能原諒的過錯就是：愚蠢。愧為人父！也難辭其咎！」顯然對兒子犯下的過錯很失望。

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