味全龍隊新秀郭天信，菜鳥年就囊括外野金手套與最佳九人獎，他坦言知道得到最佳九人時也十分意外，還以為朋友是在開玩笑，他知道網路上大家對他的批評，先對落選的陳子豪說「不好意思」，希望自己明年能夠紮紮實實拿獎，「想讓人心服口服。」

郭天信第一年就繳出守備率0.989、5次助殺的好成績，共拿到149分，居外野第一高分；另外他菜鳥年就達成至少百安、20盜的成績，打擊率3成08，也讓他在最佳九人拿到58分，擠下陳子豪，成為隊史第3位也是首位外野手雙料奪獎。

郭天信對自己外野守備有信心，因此對於金手套獲獎較有自信，「有聽學長說，最佳九人是看打擊，所以就沒特別想法，聽到時有嚇到，那時候是朋友打給我跟我說，還以為是惡作劇。」

郭天信與陳子豪在最佳九人外野手5分票一樣，但在3分票領先陳子豪，最後以5分差險勝陳子豪，外界為陳子豪抱屈的批評聲，郭天信都有看到，「對子豪學長有點不太好意思，很多人都說是他，他的成績也比較好。」今年獲獎讓人意外，郭天信盼明年能夠更紮實的獲獎，「我想讓人家心服口服。」

能夠雙料獲獎郭天信也感謝總教練葉君璋、球團給空間，另外也想將獎項獻給從小支持他打球的爸媽。

「爸爸很辛苦，從小三到國中每天都是早上5點半在我去學校晨操，媽媽則是因偉我很皮，每天都要幫我刷很髒的衣服。」郭天信透露，得知獲獎後爸爸並沒有跟自己說太多的話，但從他的肢體反應中看得出爸爸很開心，「小時候爸爸對我很嚴格，比較不會說些感性的話，但看到他朋友打電話來說恭喜時，喜悅在臉上藏不住。」

今年能有如此表現，郭天信也感謝葉總、「火哥」張建銘、二軍總教練林瑋恩等人，季中下二軍的那段時間也讓他有所收穫，「上半季時很盲目，為了比賽而比賽，但下二軍後把自己冷靜下來，用正確心態去面對比賽。」

菜鳥年就收穫2座個人獎，對於明年，郭天信坦言壓力很大，因為會怕遇到「撞牆期」，對於明年目標，郭天信不敢想要突破，只盼維持成績，不要大起大落。