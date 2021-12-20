中信兄弟王威晨今年拿下安打王，媽媽吳美玉意外現身擔任頒獎典禮，從媽媽手中接獲獎座，他感性的說：「這個獎獻給我，也獻給在天上的爸爸，相信你也有看到，接下來我會繼續努力、創造更多紀錄，拿下更多獎項，追上你、超越你。」

王威晨今年以159支安打拿下安打王，跟隨父親王光輝腳步，拿下個人首座打擊獎項，今天媽媽意外現身，讓他又驚又喜。

父親王光輝罹癌，今年8月時病逝，王威晨在季中遭逢父喪，但他仍強忍悲痛帶領球隊，媽媽吳美玉擔任頒獎人，她哽咽地說：「我今天代表輝總來感謝大家對他的關愛、疼惜，謝謝大家參加他的畢業典禮，希望將來大家繼續支持我們家大帥哥王威晨。」

王威晨看到媽媽意外現身也直呼感動，笑說眼淚差點沒忍住，「這是我職業生涯首座打擊獎項，也是我一直在追尋的目標。」除了感謝球迷外，王威晨也感謝不放棄的自己，「這個獎獻給我自己，也獻給在天上的爸爸，這是我向你努力看齊的第一步。」

王威晨繼續說：「我們父子一起拿過打擊獎項，相信你也有看到，接下來我會繼續努力創造更多紀錄，拿下更多獎項，追上你、超越你。」