中信兄弟詹子賢本季受到右手骨刺困擾，但他仍有好表現，不時展現「骨刺之力」上演精彩美技，他表示，想要讓外界改觀自己「攻優於守」的印象。

詹子賢今年飽受骨刺影響，打打停停，季中一度認為自己是球隊的負擔，但他仍盡力為球隊拚戰，最終與味全龍郭天信、樂天桃猿邱丹奪下外野手金手套獎。

「守備沒有影響，但丟球會比較吃力一點。」連霸外野金手套，詹子賢表示，不想只給外界「你只會打擊」的想法，「想要攻守都讓人有一點安定感，不讓人家會擔心你的守備。」

談到外野守備比較印象深刻的事，詹子賢認為，從燈光跑出來的球要接到比美技還要難，「我想每個外野手應該都是這樣，燈光、風向，這都是平時無法訓練的，除非你的眼睛能看透燈光。」

季後與隊友李振昌一同動刀清除骨刺，詹子賢目前正在等待拆線，「本來是說24日，但後來拍廣告延期，就改回22日拆線，之後就能做一些復健、肌力訓練。」他也透露動刀後日常有些不便之處，像是睡覺、吃飯、洗澡都有受到影響。

今天詹子賢穿著一席花襯衫、戴起「千歲爺」加持金項鍊來到頒獎典禮，他說：「我想穿一下花襯衫，也不知道會這麼剛好，穿起來就是這樣。」被說像是「當男人戀愛時」的「邱澤風」，詹子賢無理頭的說：「我本來就是走在時尚另一端的人。」