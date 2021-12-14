中國私募股權投資公司智路資本（Wise Road Capital）和半導體公司美格納（Magnachip Semiconductor Corp）周一發布聯合聲明，宣布雙方已經終止3月份達成之以14億美元進行併購的協議。

美格納是南韓OLED面板驅動IC公司，並在美國紐約證交所上市。由於擔心美格納被陸資收購後，將導致南韓的OLED技術外流，今年早些時候韓國國內曾經發動請願活動，呼籲青瓦台擋下這項交易。

在智路資本證實將以14億美元收購美格納後，法人預期未來相關生產鏈將由南韓移轉到中國和台灣，看好面板驅動IC封測廠頎邦（6147）和南茂（8150）可望受惠於轉單效益。此外，法人認為如果美格納被收購，三星為了分散風險，未來可能擴大OLED驅動IC、觸控IC等零組件的委外代工，聯詠（3034）、敦泰（3545）可望搶下訂單。

不過，美國外國投資委員會（CFIUS）已在6月下令暫緩這項交易，美國財政部也在8月表示這項交易「構成國安風險」。

智路資本和美格納表示，儘管雙方努力了數個月，但仍無法讓CFIUS批准這項併購案，所以只能做此決定。

根據這項聯合聲明，美格納將獲得7020萬美元「分手費」。

美格納周一盤後股價下跌1.8%，報16.81美元。該晶片公司表示已採取一個限期的股東權益計畫，以便有足夠時間評估所有選項。