由工商時報主辦、中華電(2412)協辦的「5G.綠色ESG」今(20)日登場，中華電董事長謝繼茂、總經理郭水義均親臨出席、針對ESG提出精闢看法，中華電也點出就電信業來說最耗能的就是IDC機房、基地台，中華電也透過精準建設、和特殊技術來降低排放，總經理郭水義也直言，「多用網路、少用馬路」，就是對ESG最好的實踐，另外，他也承諾在其任期內會將ESG視為首要發展。

近兩年ESG獲得廣泛討論，所謂的ESG其實是3個英文單字的縮寫，分別是環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance）， ESG的概念是在2004年聯合國全球契約(UN Global Compact)首次提出，是用來評估企業經營的重要指標。

中華電董事長謝繼茂表示，ESG目前受到全球關注，必須要控制地球暖化，企業經營就要善盡社會企業責任，中華電規劃終極目標希望2050年要達到淨零碳排，其中，2030年要先做到減半，中華電會透過綠能、節電來達到目標，發揮中華電的核心能力，包括優質的寬頻網路能力、資安、物聯網等，助威台灣的ICT產業邁向數位轉型，不僅如此，中華電除了自己努力外，也會強化和供應鏈夥伴的合作，協助產業朝向永續低碳的轉型契機，化危機為轉機。

總經理郭水義今日就「ESG浪潮興起、5G綠色新思維」做出專題演講，他開場就表示，5G、ESG兩者的連結是非常好的，這兩年被全球高度討論的話題除了疫情外，就是ESG以及5G，就中華電來說，一個企業的發展就是生存、成長、永續，不僅做好公民企業(CSR)，更要顧及後代發展，現階段國際法規趨嚴，台灣必須和世界接軌。

郭水義進一步談到，就電信業來說，最耗能的就是IDC機房和基地台，中華電透過精準建設，來達到降低碳排，中華電IDC中心在2030年全面使用再生能源、辦公室也會淨零碳排。另外，中華電也致力於電話交換網路全面IP化，預計會在2024年電話交換網路全面IP化。

在節能方面，郭水義表示，中華電也採用5G C-RAN設計，將過去散落在各點的基頻單位(BBU)集中配置在機房，可以節省安裝空間、空調耗能以及排碳，可以調節OPEX約18.4%，是透過科技的方式來解決，而這樣的技術在台灣也只有中華電可以做到。

最後，郭水義也提到，「多用網路、少用馬路」，就是對ESG最好的實踐，另外，他也承諾在其任期內會將ESG視為首要發展，另外，也會將ESG相關的實踐列入各部門評鑑考量。