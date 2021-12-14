印度神童阿南德預言全球將面臨七大災難，從今天（12/14）起恐大難臨頭，從新冠疫情到極端氣候，甚至可能影響到能源、電力與經濟方面，而今天上午印尼就發生規模7.6的淺層地震，並發布海嘯警報。對此，阿南德也提出應對這些危機發生的方法，包括準備好緊急糧食與減少殺生等。

印度神童阿南德在10月發布的預言影片中提到，全球將面臨七大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、供應鏈混亂、新冠肺炎與飢荒。而他在12月的最新預言中說到，從今天（12/14）起恐大難臨頭，到明年4月都不能輕忽。

阿南德曾說新冠疫情恐再度爆發，而今年11月全新變異株Omicron在南非出現，讓許多疫苗覆蓋率高的國家陸續傳出疫情，短短幾周就擴散到全球超過60多個國家與地區，而台灣至今也出現了3例感染Omicron的境外移入個案。

另阿南德也提醒過大家要注意極端氣候，大陸、德國、印度與加拿大接連發生致災性豪雨，導致多人傷亡；秘魯強震後又淹水，導致該國居民苦不堪言，12月10日美國龍捲風導致80多人喪生，而今天恰逢12月14日，印尼發生規模7.6的強震，該國政府也發布海嘯警報。

此外，今年入秋即逢反聖嬰現象，除了會讓冬天特別寒冷之外，也有可能會讓海洋結冰時間拉長、阻礙航運，進而影響到海上油氣生產，導致能源危機、電力短缺與供應鏈混亂等問題的發生。而飢荒的問題則是一直存在於非洲地區，其他國家或地區則有可能受到極端天氣的影響，導致作物收成不如預期，使蔬果價格提升。

至於經濟的部分，其實只要上述提到的幾個災難接連或同時發生，經濟勢必會發生動盪，就好比說先前Omicron剛出現就迅猛地入侵多個國家，就曾一度讓股票大跌，雖然最近一切都還不錯，但提醒投資者仍要小心謹慎。

針對上述的災難，阿南德也提出幾個解決方法，包括建立好自己的備用或替代能源、投資黃金及白銀、準備好緊急糧食（也可自己栽種食物）、停止殺生、珍惜大自然的資源以及對神保持信心，並保持良好的心情，不要過度焦慮擔心。

不過，印度神童的預言也有失準的時候，像是2020年會爆發第三次世界大戰、2021年會經濟崩盤等預言都沒有發生。

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