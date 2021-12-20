王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料重擊，優質偶像形象徹底崩壞，噤聲2天終於打破沉默，19日反咬女方獅子大開口索討8.8億元贍養費，隨即遭李靚蕾再度發文反殺。今（20）日王力宏終於道歉，對此，媒體人黃揚明表示，這遲來的道歉，晚了，而扭曲事實是危機處理的最大禁忌。

王力宏15日宣布與李靚蕾離婚，隨後李靚蕾寫下近5000字長文指控王出軌、約炮、召妓，震驚各界。雙方戰火持續多日，BY2妹妹Yumi、徐若瑄也被捲入此風波，而王力宏的爸爸、李靚蕾的哥哥也先後加入戰局，引發軒然大波。

此事延燒多日後，王力宏今日透過臉書發出道歉聲明，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任」，不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是自己的錯，「在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」並強調今後會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，盡可能的照顧靚蕾和孩子們，同時宣布準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。

對此，媒體人黃揚明在臉書表示，「遲來的道歉，晚了，扭曲事實是危機處理的最大禁忌」，但這畢竟是別人的家務事，他也祝「歲月靚好」。